Дзюба сделал памятный подарок юной болельщице (видео)

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Дзюба сделал памятный подарок юной болельщице (видео)

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Нападающий сборной России Артем Дзюба подарил капитанскую повязку 7-летней болельщице Карине Солдатенко. 

Она является самым юным фанатов из программы UEFA Foundation. Благодаря акции болельщики из социальных учреждений Санкт-Петербурга и многодетных семей получат 480 билетов на игры чемпионата Европы.

32-летний Дзюба является воспитанником "Спартака", но с 2015 года выступает за "Зенит". В минувшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку. | http://soccernews.ru
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