Дзюба сделал памятный подарок юной болельщице (видео)

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Нападающий сборной России Артем Дзюба подарил капитанскую повязку 7-летней болельщице Карине Солдатенко.

Она является самым юным фанатов из программы UEFA Foundation. Благодаря акции болельщики из социальных учреждений Санкт-Петербурга и многодетных семей получат 480 билетов на игры чемпионата Европы.

Артем Дзюба подарил капитанскую повязку после матча #BEL #RUS 7-летней Карине Солдатенко. Она – самый юный болельщик из программы @UEFA_Foundation.



Благодаря акции болельщики из социальных учреждений города и многодетных семей получат 480 билетов на игры #EURO2020 pic.twitter.com/xLIKy7It7V — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) June 13, 2021

32-летний Дзюба является воспитанником "Спартака", но с 2015 года выступает за "Зенит". В минувшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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