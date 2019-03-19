Нападающий сборной России Артём Дзюба сделал подарок чемпионкам мира по художественной гимнастке Арине и Дине Авериным.

Футболист подарил девочкам мяч с автографами игроков национальной команды.

Чемпионки мира по художественной гимнастике, Арина и Дина Аверины, давно хотели познакомиться и пообщаться с капитаном @TeamRussia Артёмом Дзюбой. И вот это случилось⚡ pic.twitter.com/j7KkqqnMmR — Сборная России (@TeamRussia) 19 марта 2019 г.

На данный момент сборная России готовится к матчам квалификации чемпионата Европы - 2020 с Бельгией и Казахстаном.

Игра с бельгийцами состоится 21 марта в Брюсселе. Встреча с казахстанской сборной пройдёт 24 марта в Астане.

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