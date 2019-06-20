Дзюба сделал селфи с известным актером театра и кино
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным сделал селфи с актером театра и кино Александром Петровым.
"Познакомился с классным Александром Петровым! Безумно приятно!" - написал Дзюба в своем Instagram.
Футболист и актер познакомились на "Прямой линии", так как сидели рядом друг с другом.
30-летний Дзюба в минувшем сезоне впервые стал чемпионом России. За "Зенит" он провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
30-летний Петров является обладателем премии "Золотой орел"-2019 за лучшую мужскую роль на телевидении. Он играл в таких известных фильмах и сериалах, как: "Август. Восьмого", "Елки 3", "Любовь в большом городе 3", "Звоните ДиКаприо!", "Т-34", "Гоголь" и многих других.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
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|30
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|3
|Краснодар
|30
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|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
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|Енисей Красноярск
|30
|20