Дзюба сделал селфи с известным актером театра и кино

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Дзюба сделал селфи с известным актером театра и кино
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным сделал селфи с актером театра и кино Александром Петровым.

"Познакомился с классным Александром Петровым! Безумно приятно!" - написал Дзюба в своем Instagram.

Футболист и актер познакомились на "Прямой линии", так как сидели рядом друг с другом.

30-летний Дзюба в минувшем сезоне впервые стал чемпионом России. За "Зенит" он провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

30-летний Петров является обладателем премии "Золотой орел"-2019 за лучшую мужскую роль на телевидении. Он играл в таких известных фильмах и сериалах, как: "Август. Восьмого", "Елки 3", "Любовь в большом городе 3", "Звоните ДиКаприо!", "Т-34", "Гоголь" и многих других.

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Mutaloff
Mutaloff

Не Прямая Линия,а звездный теремок.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
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"Звоните ДиКаприо!" Не фильм сериал

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