Дзюба сделал выбор между Кокориным и Мамаевым
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, что между экс-форвардом петербургского клуба Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым он выберет первого.
"Трудно cказать, с Мамаевым мы были знакомы раньше, а с Кокорой играли за "Зенит", давай Кокорин - 51%, Мамаев - 49%", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.
Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.
За это братья Кокорины были осуждены на срок 1 год 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год 5 месяцев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Ростов
|5
|11
|3
|ЦСКА Москва
|5
|10
|4
|Краснодар
|5
|10
|5
|Арсенал Тула
|5
|10
|6
|Локомотив Москва
|5
|10
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Рубин
|5
|7
|9
|Урал
|5
|7
|10
|Ахмат
|5
|6
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|5
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|5
|2
|16
|Оренбург
|5
|1