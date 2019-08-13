Дзюба сделал выбор между Кокориным и Мамаевым

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Дзюба сделал выбор между Кокориным и Мамаевым
Нападающий "Зенита" ​Артем Дзюба рассказал, что между экс-форвардом петербургского клуба Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым он выберет первого.

"Трудно cказать, с Мамаевым мы были знакомы раньше, а с Кокорой играли за "Зенит", давай Кокорин - 51%, Мамаев - 49%", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За это братья Кокорины были осуждены на срок 1 год 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год 5 месяцев.

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