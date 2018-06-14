Дзюба сделал заявление о том, где продолжит карьеру
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о своем будущем.
"После Чемпионата Мира вернусь в "Зенит". Поговорим с главным тренером Сергеем Семаком. А дальше будем решать.
В Тулу я поехал, чтобы попасть в сборную. Меня не было в сборной год, это долгий срок. Месяц тренировался, чтобы доказать, что я достоин здесь быть", – приводят слова Дзюбы российские СМИ.
В минувшем сезоне 29-летний Дзюба провел за "Зенит" 24 матча и забил 2 гола. Зимой форвард перешел в тульский "Арсенал" на правах аренды и стал автором 6 мячей в 10 поединках.
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