Дзюба сделал заявление о том, где продолжит карьеру

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Дзюба сделал заявление о том, где продолжит карьеру

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о своем будущем.

"После Чемпионата Мира вернусь в "Зенит". Поговорим с главным тренером Сергеем Семаком. А дальше будем решать.

В Тулу я поехал, чтобы попасть в сборную. Меня не было в сборной год, это долгий срок. Месяц тренировался, чтобы доказать, что я достоин здесь быть", – приводят слова Дзюбы российские СМИ.

В минувшем сезоне 29-летний Дзюба провел за "Зенит" 24 матча и забил 2 гола. Зимой форвард перешел в тульский "Арсенал" на правах аренды и стал автором 6 мячей в 10 поединках.

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