Дзюба сфотографировался в шлеме из сериала "Мандалорец"
Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба выложил в своём инстаграме новое фото и видео.
33-летний футболист показал себя в шлеме, который носит главный герой сериала "Мандалорец".
"4-х кратные чемпионы в Экивоки", - подписал Дзюба публикацию.
В текущем сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов. Его контракт с клубом истекает 30 июня.
Не пропустите: Файзулин сравнил "Зенит" со "Спартаком" образца 1990-х годов. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Президент "Дженоа" прокомментировал будущее Шевченко
-
Дзюба сфотографировался в шлеме из сериала "Мандалорец"
-
Холанд ответил на просьбу болельщика сменить причёску
-
"Зенит" назвал "Лиону" цену на Азмуна
-
"Дженоа" ни разу не победила в Серии А после назначения Шевченко
-
Главные новости дня: 9 января
-
"Вильярреал" отобрал очки у "Атлетико"
-
Потери ПСЖ и "Монако", успех "Марселя": результаты 20-го тура Лиги 1
-
"Интер" победил "Лацио" и возглавил Серию А
-
ПСЖ ушел от поражения в матче с "Лионом"
-
Моуринью обвинил Шомуродова в поражении "Ромы" в матче с "Ювентусом"
-
ЦСКА согласовал трансфер турецкого хавбека
-
Кабо-Верде победил Эфиопию на Кубке Африки
-
1
Рюдигер определился с приоритетным клубом
-
Клопп ярко высказался о Гордоне
-
Алексей Березуцкий высказался о трансферах ЦСКА зимой
-
"Бенфика" добыла уверенную победу в Примейре
-
Шевченко вновь заразился коронавирусом
-
"Дженоа" Шевченко проиграла в домашнем матче Серии А
-
"Ювентус" в феерическом матче победил "Рому"