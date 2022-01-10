Дзюба сфотографировался в шлеме из сериала "Мандалорец"

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Дзюба сфотографировался в шлеме из сериала "Мандалорец"

Фото инстаграм Артема Дзюбы

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба выложил в своём инстаграме новое фото и видео.

33-летний футболист показал себя в шлеме, который носит главный герой сериала "Мандалорец".

"4-х кратные чемпионы в Экивоки", - подписал Дзюба публикацию.

В текущем сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов. Его контракт с клубом истекает 30 июня.

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