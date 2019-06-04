Аршавин: "Шансы увидеть Дзюбу в АПЛ? Минимальные"

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Аршавин: "Шансы увидеть Дзюбу в АПЛ? Минимальные"

Экс-игрок сборной России и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин заявил, что не думает, что  у нападающего "Зенита" Артема Дзюбы большие шансы выступать в английском клубе. Об этом пишет "Матч ТВ".

"Шансы увидеть Дзюбу в АПЛ? Минимальные. Потому что он уже старый по футбольным меркам. Думаю, его не позовут команды из первой шестерки. Если только Жорже Мендеш возьмет его в седьмую команду - в "Вулверхэмптон". В "Лестере" есть Варди, в "Вест Хэме" - Арнаутович. Я не вижу смысла ему переходить в команду, которая не будет играть в еврокубках, если в "Зените" он может играть в Лиге чемпионов. Плюс зарплата: чтобы получать столько же, сколько в "Зените", ему придется умножать в Англии на два, но ему никто такого предложения не будет делать. Поэтому шансы минимальны", - сказал Аршавин.

Ранее сообщалось, что в 30-летнем Дзюбе заинтересован "Вулверхэмптон".

В завершившемся сезоне футболист принял участие в 37 матчах за "Зенит" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с петербургским клубом действителен до лета 2020 года.

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