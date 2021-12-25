Дзюба склоняется к переходу в "Рубин"

Фото твиттер "Зенита"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба, вероятно, продолжит карьеру в "Рубине".

По сведениям журналиста "Спорт-Экспресс" Влада Зимагулова, 33-летний нападающий не хочет быть игроком запаса в "Зените", поэтому склоняется к переходу в "Рубин".

Отмечается, что в мае на дне рождения наставника "Рубина" Леонида Слуцкого Дзюба рассказал о желании поработать с ним в клубе.

Клубы пока не договорились о том, будет ли это аренда или полноценный трансфер. Известно, что для перехода Дзюбе нужно будет пойти на понижение зарплаты.

В этом сезоне РПЛ Дзюба является лучшим бомбардиром "Зенита", забив 10 голов в 17 играх.

Читайте также: "Зенит" и "Рубин" ведут переговоры о трансфере Дзюбы. | http://soccernews.ru