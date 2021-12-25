Дзюба склоняется к переходу в "Рубин"
Фото твиттер "Зенита"
Форвард "Зенита" Артем Дзюба, вероятно, продолжит карьеру в "Рубине".
По сведениям журналиста "Спорт-Экспресс" Влада Зимагулова, 33-летний нападающий не хочет быть игроком запаса в "Зените", поэтому склоняется к переходу в "Рубин".
Отмечается, что в мае на дне рождения наставника "Рубина" Леонида Слуцкого Дзюба рассказал о желании поработать с ним в клубе.
Клубы пока не договорились о том, будет ли это аренда или полноценный трансфер. Известно, что для перехода Дзюбе нужно будет пойти на понижение зарплаты.
В этом сезоне РПЛ Дзюба является лучшим бомбардиром "Зенита", забив 10 голов в 17 играх.
Читайте также: "Зенит" и "Рубин" ведут переговоры о трансфере Дзюбы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" выбирает между двумя центральными защитниками
-
В "Зените" отреагировали на слухи о возможном уходе Дзюбы в "Рубин"
-
"Манчестер Сити" определился с будущим Аке
-
Дзюба склоняется к переходу в "Рубин"
-
Хави не рассчитывает на двух игроков "Барселоны"
-
Миранчук поздравил болельщиков "Аталанты" с Рождеством и Новым годом
-
"Ювентус" отказывается платить требуемую сумму за Влаховича
-
1
У Коутиньо есть три предложения из АПЛ, но он не хочет сокращать зарплату
-
"Ливерпуль" нацелился на хавбека "Реала"
-
Роналду и Месси не попали в сборную первой части сезона по версии Goal.com
-
"Рома" и "Наполи" поспорят за трансферную цель "Барселоны"
-
"Брентфорд" сделал конкретное предложение по украинскому вингеру
-
Демир больше не сыграет за "Барселону": названа причина
-
"Эвертон" вернулся к варианту с приобретением Головина
-
"Зенит" и "Рубин" ведут переговоры о трансфере Дзюбы
-
Эджуке попал в окончательную заявку сборной Нигерии на Кубок Африканских Наций
-
Защитник "Реала" Милитао сообщил о беременности своей девушки
-
Экс-футболист "Локомотива" анонсировал завершение карьеры
-
"Челси" возобновил интерес к полузащитнику "Монако"
-
Азмун - в команде года Азии по версии IFFHS