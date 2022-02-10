Дзюба скучает по Виллаш-Боашу

Фото твиттер "Зенита"

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба признался, что скучает по бывшему главному тренеру команды Андре Виллаш-Боашу.

Накануне португалец посетил тренировку "сине-бело-голубых" на сборе в Лагуше.

"Безумно счастлив был увидеть вас, мистер Виллаш-Боаш. Очень скучаю по вам", - написал Дзюба в инстаграме.

Виллаш-Боаш возглавлял "Зенит" с марта 2014 по май 2016 года и выиграл с командой три трофея.

В текущем сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов. Его контракт с клубом истекает летом.

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