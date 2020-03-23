Дзюба: "Со Слуцким мы большие друзья, я его обожаю"

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Дзюба: "Со Слуцким мы большие друзья, я его обожаю"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба рассказал, что думает о наставнике "Рубина" Леониде Слуцком.

"Из последних мой самый длинный разговор, наверное, со Слуцким - 4-5 часов. Под конец уже ухо, рука онемели, я уже не знал, как держать телефон. Можно было наушники надеть, конечно. Но это была уже ночь, идти там, греметь…

Нет, думаю, Сергей Богданович не ревнует, он сам в своих заботах. А со Слуцким мы созваниваемся, делимся эмоциями, переживаниями. Мы с ним большие друзья, я его обожаю.

Умный, веселый, классный", - сказал Дзюба.

Напомним, РПЛ на данный момент приостановлена до 10 апреля.

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