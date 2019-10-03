Дзюба сообщил необычные подробности о травме Малкома



Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о травме своего одноклубника бразильского форварда Малкома.

"Малкома вижу каждый день, не только наяву, но и во сне. Он восстанавливается. Он пока не тренируется с командой, все остальное - тайна, покрытая мраком. У него очень неприятная травма, редкая для футбола", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

В последний раз Малком выходил на поле еще 10 августа.

Напомним, что 22-летний Малком перешел в "Зенит" в летнее трансферное окно из "Барселоны" за 40 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 5 миллионов евро за счет бонусов. Футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт с зарплатой в 6,5 миллионов евро в год. В нынешнем сезоне форвард провел за "Зенит" два матча, в которых не отметился результативными действиями.

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