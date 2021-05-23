Дзюба составил топ-3 игроков РПЛ
Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба назвал троих игроков, которых считает лучшими в сезоне 2020/21 в российской Премьер-Лиге.
В топ-3 игрок включил исключительной представителей "Зенита" - Сердара Азмуна, Дугласа Сантоса и Ярослава Ракицкого.
Отметим, что год назад Дзюба тоже назвал только футболистов "Зенита" - Магомеда Оздоева, Азмуна и Ракицкого.
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