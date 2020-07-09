Дзюба спел песню "Голубая луна"

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Дзюба спел песню "Голубая луна"

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба снова совершил неоднозначный поступок.

Ранее 31-летний футболист имитировал секс с партнёром по команде Сердаром Азмуном в раздевалке после чемпионского матча с "Краснодаром".

Теперь же капитан сборной России спел песню "Голубая луна", известную благодаря своему гомосексуальному подтексту.

Стоит отметить, что у Дзюбы есть жена и двое сыновей.

Не пропустите: Дзюба объяснил имитацию секса с Азмуном в раздевалке "Зенита". | http://soccernews.ru
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