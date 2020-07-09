Дзюба сравнил Кокорина с ослом из "Шрека"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме опубликовал забавные картинки с нападающим "Сочи" Александром Кокориным.

Футболист сравнил себя и форварда с персонажем мультфильма "Шрек", ответив, что именно Кокорин похож на осла.

На второй картинке Дзюба посмеялся, что его одноклубник Сердар Азмун грустит при виде их отношений с Кокориным.

Ранее Дзюба спел песню "Голубая луна".

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