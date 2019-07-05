Дзюба сравнил себя с Ибрагимовичем



Нападающий "Зенита" Артем Дзюба выразил мнение, что он играет в схоже манере со шведским форвардом "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем.

"Мне нравится многогранность, которая у меня появилась весной: в сборной я хищник, располагаюсь в центре, стараюсь не уходить во фланги, там есть люди, которые должны разыгрывать мяч. В «Зените» все по-другому.

Это прикольно – к 30 годам прийти к такой игре. Златан к этому пришел после 30 - он так играл в ПСЖ, в "Манчестер Юнайтед". Было интересно, смогу ли я подстроиться, как он – очень рад, что вроде как все получилось", – приводят слова Дзюбы российские СМИ.

В минувшем сезоне 30-летний Дзюба впервые в своей карьере стал чемпионом России. В сезоне-2018/19 его счету 37 матчей за "Зенит" во всех турнирах, в которых он забил 13 мячей и сделал 17 результативных передач. Его контракт с петербургским клубом действует до лета 2020 года.

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