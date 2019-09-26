Дзюба сравнил себя со знаменитым киллером из Голливуда

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Дзюба сравнил себя со знаменитым киллером из Голливуда
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба использовав приложение Gradient сравнил себя с голливудским актером Киану Ривза, который недавно снялся в продолжении культового фильма про киллера Джона Уика.

"Джон Уик" со мной в главной роли. Скоро на всех экранах страны", - написал Дзюба в своем Instagram.

31-летний Дзюба выступает за "Зенит" с 2014 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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