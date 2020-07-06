Дзюба сравнил "Зенит" с "Ювентусом" и "Баварией"

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Дзюба сравнил "Зенит" с "Ювентусом" и "Баварией"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба сравнил свою команду с "Ювентусом" и "Баварией". Об этом футболист рассказал клубному ютуб-каналу.

"Два чемпионства подряд? Ну наконец-таки! За прошлые годы вернулось. По-моему, я три раза брал второе место, еще что-то… Но наконец-таки сказалась вся эта работа, определенная вера в себя и люди, которые меня окружали. Я безумно благодарен за все, что сейчас происходит. Терпение и труд, как говорил мой папа, все перетрут. "Терпи, сынок!" Многое пришлось хлебнуть. Многим. У каждого своя определенная история. Я безумно рад двум подряд чемпионствам. Мы это сделали, восхитительно.

Три главных столпа чемпионства? Трудно сказать. Прежде всего наша вся команда. У нас очень много сильных футболистов. И у нас есть определенный костяк, на котором все держится. Все вместе. Все друг другу помогают. Делаем общее дело. В команде хорошая атмосфера. Хорошее понимание сильных качеств друг друга. Очень круто, что у нас появился определенный менталитет победителей. Мы выигрываем даже те матчи, которые складываются неудачно. Это такой показатель. Как "Ювентус" и "Бавария", которые при любых обстоятельствах всегда выигрывают. Нам приятно, что удается вытягивать матчи. Мне приятно, что я нахожусь здесь и сейчас. Все это ощущать безумно приятно", - сказал Дзюба.

Напомним, вчера, 5 июля, "Зенит" обыграл "Краснодар" (4:2) в матче 26-го тура РПЛ. Благодаря этой победе петербургский клуб досрочно стал чемпионом России.

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