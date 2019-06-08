Дзюба сравнялся по количеству голов за сборную России с Аршавиным и Карпиным

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Дзюба сравнялся по количеству голов за сборную России с Аршавиным и Карпиным

Форвард сборной России Артем Дзюба сравнялся по количеству голов за национальную команду с экс-игроком сборной - Андреем Аршавиным и Валерием Карпиным.

Все три футболиста забили за национальную команду по 17 голов. Однако Дзюба сделал это в 35 матчах, а Карпин и Аршавин в вдове большем количестве встреч.

Свой 17-й гол за сборную России игрок забил в Саранске с пенальти в матче с Сан-Марино (перерыв; 4:0).

Не пропустите: Россия громит Сан-Марино - 4:0. Впереди второй тайм | http://soccernews.ru
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