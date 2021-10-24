Дзюба сравнялся с лучшим бомбардиром в истории чемпионата России
Фото: инстаграм Дзюбы
Форвард "Зенита" Артем Дзюба отметился голом в игре против "Спартака" (7:1).
Как сообщает OptaIvan, 33-летний футболист забил 143-й гол в рамках чемпионата России.
Таким образом, он сравнялся по голам с лучшим бомбардиром в истории чемпионата России Олегом Веретенниковым.
Веретенников наиболее известен по своим выступлениям за "Ротор".
Читайте также: "Зенит" забил 7 голов в матче со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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