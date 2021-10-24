Дзюба сравнялся с лучшим бомбардиром в истории чемпионата России

Фото: инстаграм Дзюбы

Форвард "Зенита" Артем Дзюба отметился голом в игре против "Спартака" (7:1).

Как сообщает OptaIvan, 33-летний футболист забил 143-й гол в рамках чемпионата России.

Таким образом, он сравнялся по голам с лучшим бомбардиром в истории чемпионата России Олегом Веретенниковым.

Веретенников наиболее известен по своим выступлениям за "Ротор".

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