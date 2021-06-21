Дзюба повторил рекорд сборной России по числу голов

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Нападающий сборной России Артем Дзюба забил гол в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с командой Дании. Благодаря этому форвард равнялся с лучшим бомбардиром в истории сборной России Александром Кержаковым.

У обоих футболистов стало по 30 голов в составе национальной команды. Впрочем, Кержакову для этого понадобилось 90 матчей, а Дзюба сыграл 56 поединков.

32-летний Дзюба является воспитанником "Спартака", но с 2015 года выступает за "Зенит". Также он играл за "Томь", "Ростов" и тульский "Арсенал".

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