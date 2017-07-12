Дзюба: "Стадион "Крестовский" пока не стал родным"

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Дзюба: "Стадион "Крестовский" пока не стал родным"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что он пока не привык играть на новом клубном стадионе "Крестовский".

"Пока стадион не стал родным, мы мало провели здесь игр. Сколько нужно провести? Я думаю, что 5 будет достаточно", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

Напомним, что "Крестовский" был сдан в эксплуатацию в конце прошлого года. Стоимость строительства составила порядка 48 миллиардов рублей. 

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