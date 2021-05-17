Дзюба стал 4-м игроком "Зенита", сделавшим покер
Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен
Артем Дзюба стал четвертым футболистом в истории "Зенита", который сумел сделать покер.
Нападающий забил четыре гола "Тамбову" (5:1) в заключительном туре РПЛ, что позволило ему стать лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2020/21.
До Дзюбы покер в составе "Зенита" оформляли всего лишь три игрока – Александр Маркин (1976 год, в ворота "Арарата"), Юрий Герасимов (1981 год, в ворота "Торпедо" Кутаиси) и Александр Ерохин (2018 год, в ворота хабаровского СКА).
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