Дзюба стал человеком 2018 года по версии GQ из-за отказа другого игрока

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Дзюба стал человеком 2018 года по версии GQ из-за отказа другого игрока

Телеграм-канал "Мутко против" сообщает, что нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба случайно стал человеком 2018 года по версии журнала GQ.

Изначально издание хотело, чтобы этого звания удостоился другой игрок национальной команды вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Однако организаторы премии получили категорический отказ от капитана армейцев и долгие уговоры не изменили его мнение. Голкипер признался, что устал от повышенного внимания общественности.

В итоге журналу пришлось искать замену для Акинфеева и выбор пал на Дзюбу, который в 2018 году стал одним из героев домашнего Чемпионата Мира.

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