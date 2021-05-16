Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

В матче заключительного 30-го тура РПЛ нападающий "Зенита" Артем Дзюба забил 4 гола в матче с "Тамбовом" (5:1) и стал лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-2020/2021.

Топ-10 бомбардиров РПЛ:

1. Артем Дзюба ("Зенит") - 20 голов

2. Сердар Азмун ("Зенит") - 19 голов

3. Джордан Ларссон ("Спартак") - 15 голов

4. Александр Соболев ("Спартак") - 14 голов

5. Джордже Деспотович ("Рубин") - 13 голов

6. Кристиан Нобоа ("Сочи") - 12 голов

7. Никола Влашич (ЦСКА) - 11 голов

8. Эсекьель Понсе ("Спартак") - 9 голов

9. Антон Заболотный ("Сочи") - 9 голов

10. Маркус Берг ("Краснодар") - 9 голов

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