Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ
Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен
В матче заключительного 30-го тура РПЛ нападающий "Зенита" Артем Дзюба забил 4 гола в матче с "Тамбовом" (5:1) и стал лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-2020/2021.
Топ-10 бомбардиров РПЛ:
1. Артем Дзюба ("Зенит") - 20 голов
2. Сердар Азмун ("Зенит") - 19 голов
3. Джордан Ларссон ("Спартак") - 15 голов
4. Александр Соболев ("Спартак") - 14 голов
5. Джордже Деспотович ("Рубин") - 13 голов
6. Кристиан Нобоа ("Сочи") - 12 голов
7. Никола Влашич (ЦСКА) - 11 голов
8. Эсекьель Понсе ("Спартак") - 9 голов
9. Антон Заболотный ("Сочи") - 9 голов
10. Маркус Берг ("Краснодар") - 9 голов
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