Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ

Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен

Форвард "Зенита" Артем Дзюба сделал покер в матче с "Тамбовом" и стал лучшим бомбардиром в истории Российской Премьер-Лиги. На его счету уже 137 голов.

Предыдущим рекордсменом был Александр Кержаков, который забил 133 гола за свою карьеру в РПЛ.

Напомним, что Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне 20/21.

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