Дзюба стал лучшим игроком матча 28-го тура "Зенит" - ЦСКА

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Дзюба стал лучшим игроком матча 28-го тура "Зенит" - ЦСКА

Форварда "Зенита" Артема Дзюбу назвали лучшим игроком матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА (3:1).

В этой встрече нападающий сделал три результативные передачи.

Напомним, "Зенит" досрочно оформил чемпионство России в этом сезоне. Дзюба участвовал в 39 матчах, забив 14 голов и сделав 13 ассистов.

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