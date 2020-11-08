Дзюба стал лучшим игроком победного матча "Зенита" с "Краснодаром"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком матча 14-го тура РПЛ с "Краснодаром" (3:1).

Отметим, в этой встрече игрок забил решающий гол и помог команде одержать победу. После матча футболист заявил, что отдаст приз Алексею Сутормину, который также отличился голом. У 26-летнего игрока позавчера, 6 ноября, умер папа.

После 14 туров чемпионата России "Зенит" занимает 2 место в турнирной таблице.

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