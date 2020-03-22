Дзюба стал лучшим игроком РПЛ по итогам опроса тренеров

Представители клубов РПЛ назвали лучшего футболиста чемпионата России.

Голосование проходило на сайте "Спорт-Экспресса". В опросе участвовали представители каждого клуба и генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Лучшим футболистом стал нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Вторым стал хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк и на третьем месте расположился полузащитник "Ростова" Роман Еременко.

За Дзюбу было отдано 25 очков.

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