Дзюба стал лучшим игроком РПЛ по версии игроков и тренеров

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Дзюба стал лучшим игроком РПЛ по версии игроков и тренеров

Стало известно, кого тренеры и игроки РПЛ считают лучшим игроком сезона-2019/20. По версии специалистов лучшим признан нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Опрос проводился на "Чемпионате".

Каждый участник опроса выбирал трех лучших футболистов, расставляя из с 1 по 3 место.

Дзюбу на первое место поставили Сергей Семак ("Зенит"), Валерий Карпин ("Ростов"), Леонид Слуцкий ("Рубин"), Юрий Матвеев ("Урал"), Игорь Шалимов (экс "Ахмат"), Сергей Первушин ("Тамбов") и Андрей Талалаев (экс "Крылья Советов").

Часть тренеров на первое место поставили хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука.

Распределение мест выглядит следующим образом:

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