Дзюба стал лучшим игроком РПЛ по версии игроков и тренеров
Стало известно, кого тренеры и игроки РПЛ считают лучшим игроком сезона-2019/20. По версии специалистов лучшим признан нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Опрос проводился на "Чемпионате".
Каждый участник опроса выбирал трех лучших футболистов, расставляя из с 1 по 3 место.
Дзюбу на первое место поставили Сергей Семак ("Зенит"), Валерий Карпин ("Ростов"), Леонид Слуцкий ("Рубин"), Юрий Матвеев ("Урал"), Игорь Шалимов (экс "Ахмат"), Сергей Первушин ("Тамбов") и Андрей Талалаев (экс "Крылья Советов").
Часть тренеров на первое место поставили хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука.
Распределение мест выглядит следующим образом:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22