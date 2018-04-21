Дзюба сыграет с "Зенитом"

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Дзюба сыграет с "Зенитом"

Форвард тульского "Арсенала" Артём Дзюба всё-таки примет участие в матче 27-го тура чемпионата России против "Зенита", которому принадлежат права на него.

Как сообщает Чемпионат.com, тренерский штаб "канониров" рассчитывает на 29-летнего футболиста, однако на каких условиях он сыграет по-прежнему неизвестно.

Напомним, что за участие Дзюбы в матче с "Зенитом" необходимо заплатить питерскому клубу 120 тысяч евро - половину этой суммы готов взять на себя сам нападающий.

Не пропустите: Гендиректор "Арсенала" рассказал, сыграет ли Дзюба с "Зенитом". | http://soccernews.ru

комментарии
Троглодит

60 тысяч евро за то, чтобы поиграть в футбол 1,5 часа... Вот оно - шальное газовое бабло. Я за 35 лет жизни накопил всего 5 тысяч.

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