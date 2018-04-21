Дзюба сыграет с "Зенитом"

Форвард тульского "Арсенала" Артём Дзюба всё-таки примет участие в матче 27-го тура чемпионата России против "Зенита", которому принадлежат права на него.

Как сообщает Чемпионат.com, тренерский штаб "канониров" рассчитывает на 29-летнего футболиста, однако на каких условиях он сыграет по-прежнему неизвестно.

Напомним, что за участие Дзюбы в матче с "Зенитом" необходимо заплатить питерскому клубу 120 тысяч евро - половину этой суммы готов взять на себя сам нападающий.

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