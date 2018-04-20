Дзюба сыграет с "Зенитом", вопрос в том, кто оплатит его участие в матче

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Дзюба сыграет с "Зенитом", вопрос в том, кто оплатит его участие в матче

Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба сыграет в матче 27-го тура чемпионата России против "Зенита", которому принадлежит, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, стоимость участия форварда в этой встрече составляет 120 тысяч евро. В данный момент "Арсенал" и Дзюба решают, каким образом будет выплачена эта сумма "Зениту".

Возможно, ее полностью выплатит Дзюба, но есть вариант, что он и клуб разделят его в определенных пропорциях.

Напомним, что 29-летний Дзюба в январе 2018 года перешел в "Арсенал" на правах аренды, провел за клуб 6 матчей и забил 4 гола.

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