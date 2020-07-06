Дзюба сымитировал секс с Азмуном в победной раздевалке "Зенита"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун эмоционально отреагировали на чемпионство команды.

После победного матча с "Краснодаром" (4:2) Дзюба схватил иранца за шею и начал имитировать с ним половой акт. Увидев это, остальные футболисты начали смеяться, а защитник Бранислав Иванович стал отгонять Дзюбу от Азмуна, брызгая на него дезодорантом.

Вчера, 5 июля, "Зенит" стал семикратным чемпионом - один раз питерцы брали золото в эпоху СССР и шесть в современной России.

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