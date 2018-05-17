Дзюба: "Такие люди, как Игнашевич, наверно раз в сто лет появляются, он - легенда"

Теги артём дзюбароссиясергей игнашевич

Дзюба: "Такие люди, как Игнашевич, наверно раз в сто лет появляются, он - легенда"Форвард сборной России Артем Дзюба положительно оценил возвращение в команду защитника Сергея Игнашевича.

"Замечательная новость. Игнашевич - легенда российского футбола, человек с невероятным опытом. Такие люди наверно раз в сто лет появляются. Один из примеров для молодежи и всех остальных. В его возрасте играть на столь высоком уровне - это достижение.

Уверен, что он своим опытом и советами поможет всем игрокам сборной. Он поможет одним только присутствием в команде, но вообще-то, думаю, он в состоянии помочь и на поле. Это важное и нужное усиление для нашей сборной", - цитирует 29-летнего нападающего sport24.ru.

Напомним, Смолов прокомментировал возвращение в сборную самого Дзюбы. | soccernews.ru

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