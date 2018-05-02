Дзюба трогательно прокомментировал ход восстановления Кокорина

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин показал, как тренируется после травмы колена.

"Дзю, после этого видео твое попадание на ЧМ под большим вопросом", – написал Кокорин в своем Instagram, обращаясь к Артему Дзюбе, выступающему за "Арсенал" на правах аренды.

"Один вопрос только мучает меня: с какой попытки попал в ворота, в таких-то шортиках? Секси-мэн. Просто легенда, хочу вместе с тобой", - ответил Дзюба в комментариях.

Видео: Ход восстановления Кокорина после травмы.

Напомним, что 27-летний Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена в марте и выбыл из строя примерно на полгода.

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