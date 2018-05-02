Дзюба трогательно прокомментировал ход восстановления Кокорина

Теги зенит санкт-петербургартём дзюбаалександр кокорин

Дзюба трогательно прокомментировал ход восстановления Кокорина

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин показал, как тренируется после травмы колена.

"Дзю, после этого видео твое попадание на ЧМ под большим вопросом", – написал Кокорин в своем Instagram, обращаясь к Артему Дзюбе, выступающему за "Арсенал" на правах аренды.

"Один вопрос только мучает меня: с какой попытки попал в ворота, в таких-то шортиках? Секси-мэн. Просто легенда, хочу вместе с тобой", - ответил Дзюба в комментариях.

Видео: Ход восстановления Кокорина после травмы.

Напомним, что 27-летний Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена в марте и выбыл из строя примерно на полгода.

Не пропустите: В сети появилось фото формы "Зенита" на следующий сезон. | http://soccernews.ru

комментарии
AD

Смотреть ROMA vs LIVERPOOL дальше: http://link.do/live

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 28 57
2 Спартак Москва 28 53
3 ЦСКА Москва 28 52
4 Краснодар 28 50
5 Зенит Санкт-Петербург 28 50
6 Уфа 28 39
7 Арсенал Тула 28 39
8 Урал 28 37
9 Рубин 28 36
10 Ахмат 28 35
11 Динамо Москва 28 34
12 Ростов 28 34
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 28 24
16 СКА Хабаровск 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов