Форвард "Зенита" Артем Дзюба высказался о матче 14-го тура РПЛ с "Краснодаром" (3:1).

"У меня все - ерунда. У Лехи Сутормина папы вчера не стало.

Очень важная победа для нас. Спасибо, что поддерживали, будем сильнее.

Чуть-чуть психологически было тяжело. Спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня. Но самых теплых слов заслуживает Сутормин. Мы только во время игры узнали о трагедии. Когда он заплакал после гола, я понял, что что-то не так", - сказал футболист в эфире "Матч ТВ".

Напомним, футболист забил решающий гол и был признан лучшим игроком встречи.

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