Дзюба: "У меня все - ерунда. У Лехи Сутормина папы вчера не стало"

Теги зенит санкт-петербургартём дзюбакраснодаралексей сутормин

Дзюба: "У меня все - ерунда. У Лехи Сутормина папы вчера не стало"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба высказался о матче 14-го тура РПЛ с "Краснодаром" (3:1).

"У меня все - ерунда. У Лехи Сутормина папы вчера не стало.

Очень важная победа для нас. Спасибо, что поддерживали, будем сильнее.

Чуть-чуть психологически было тяжело. Спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня. Но самых теплых слов заслуживает Сутормин. Мы только во время игры узнали о трагедии. Когда он заплакал после гола, я понял, что что-то не так", - сказал футболист в эфире "Матч ТВ". 

Напомним, футболист забил решающий гол и был признан лучшим игроком встречи.

Не пропустите: Уткин прокомментировал видео с мастурбирующим Дзюбой.  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Динамо" разгромило "Локомотив" в московском дерби. В матче было забито шесть голов

"Динамо" разгромило "Локомотив" в московском дерби. В матче было забито шесть голов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов