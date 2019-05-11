Дзюба участвовал в церемонии нанесения гравировки на кубок чемпионов России

Сегодня, 11 мая, на кубок, который вручают чемпиону России была нанесена гравировка под логотипом "Зенита".

Напомним, петербургский клуб получит трофей на вечное хранение, так как в пятый раз в истории стал чемпионом.

В церемонии нанесения гравировки участвовал нападающий и капитан "Зенита" Артем Дзюба. Мероприятие проходило в куполе Дома Зингера на Невском проспекте.

Церемония вручения наград чемпионам России пройдет завтра, 12 мая, на стадионе "Газпром Арена" после матча с ЦСКА.

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