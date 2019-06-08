Дзюба установил уникальный рекорд сборной России

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Дзюба установил уникальный рекорд сборной России

Сегодня, 8 июня, сборная России разгромила Сан-Марино в матче группового этапа Евро-2020. В этой встрече форвард Артем Дзюба забил четыре гола. Подобный результат стал для него вторым в играх за сборную.

Впервые игрок оформил "покер" в составе национальной команды в матче с Лихтенштейном (7:0) в 2015 году. Таким образом, Дзюба стал первым игроком в истории сборной России, оформившим два покера.

На его счету уже 151 гол.

11 июня сборная России сыграет с Кипром в рамках 4 тура группового этапа Евро-2020. Начало - в 21:45 (мск).

Не пропустите: Дзюба: "Очень приятно, что забил 4 гола, но мог забить больше"| http://soccernews.ru
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