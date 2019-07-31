Дзюба уступил форварду "Крыльев Советов" в борьбе за звание игрока месяца в РПЛ

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Дзюба уступил форварду "Крыльев Советов" в борьбе за звание игрока месяца в РПЛ

Лучшим игроком Российской Премьер-Лиге в июле признан нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев.

Соболев занял первое место по результатам голосования, которое проводилось для болельщиков в группе РПЛ в социальной сети "Вконтакте". Форвард набрал 38,1 процент голосов (29 526). Второе место занял нападающий "Зенита" Артем Дзюба – 29 308 (37,82%). В тройку лучших также вошел вратарь "Рубина" Юрий Дюпин – 8322 (10,74%).

В июле 22-летний Соболев провел три матча в чемпионате России, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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