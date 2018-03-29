Дзюба: "Уткин - жалкий человек"

Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба ответил на критику в свой адрес со стороны журналиста Василия Уткина.

"Честно говоря, мне вообще жалко Уткина. Он жалкий человек. Я много чего про него могу сказать, но каждый раз не хочу. Он, наверное, от этого удовольствие получит. Пусть просто выздоравливает. Желаю ему поскорее выздороветь", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

Напомним, что ранее Уткин высказался о Дзюбе: "Дзюба всё-таки глуп непроходимо. Парень очень искренен, но как-то запредельно глуп".

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