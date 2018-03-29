Дзюба: "Уткин - жалкий человек"

Теги арсенал тулаартём дзюбавасилий уткин

Дзюба: "Уткин - жалкий человек"

Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба ответил на критику в свой адрес со стороны журналиста Василия Уткина.

"Честно говоря, мне вообще жалко Уткина. Он жалкий человек. Я много чего про него могу сказать, но каждый раз не хочу. Он, наверное, от этого удовольствие получит. Пусть просто выздоравливает. Желаю ему поскорее выздороветь", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

Напомним, что ранее Уткин высказался о Дзюбе: "Дзюба всё-таки глуп непроходимо. Парень очень искренен, но как-то запредельно глуп".

Не пропустите: Дзюба: "Я должен заслужить вызов в сборную России". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Без весны, но в ожидании Чемпионата Мира: репортаж о подготовке Москвы к мундиалю

Без весны, но в ожидании Чемпионата Мира: репортаж о подготовке Москвы к мундиалю

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 23 44
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
11 Ахмат 22 26
12 Динамо Москва 22 24
13 Анжи 23 23
14 Тосно 23 23
15 Амкар 22 22
16 СКА Хабаровск 23 12
Полная таблица

топ-5 тегов