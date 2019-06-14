Дзюба уверен, что сборная России могла выйти в финал ЧМ-2018



Нападающий сборной России Артем Дзюба с сожалением вспомнил о домашнем чемпионате мира-2018. По его мнению россияне могли дойти до финала мундиаля.

"Финал смотрел опустошенным. Особенно когда Хорватия играла с Англией, и как Англия выглядела... Было обидно вдвойне. Казалось бы, англичане должны были возить уставших хорватов, которые играли уже третий матч по 120 минут. Но хорваты смотрелись лучше. С этими англичанами мы могли справиться", - рассказал Дзюба в документальном фильме о ЧМ-2018, который выпустил РФС.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинале, в котором проиграла Хорватии (2:2, по пенальти 3:4). Хорваты после этого в дополнительное время обыграли в полуфинале Англию (2:1), а в финальном поединке уступили Франции (2:4).

Не пропустите: Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 43-е место, Бельгия сохранила лидерство. | http://soccernews.ru