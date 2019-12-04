Дзюба в инстаграме опубликовал свою фотографию в хоккейной форме и с клюшкой
Форвард "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме опубликовал фотографию в хоккейной форме и с клюшкой. Таким образом он анонсировал матчи на "Газпром Арене".
"15 и 19 декабря "Русская классика! Хоккей! Газпром Арена!" - написал футболист в Instagram.
Ранее стало известно, что "Зенит" и "Спартак" серьезно оштрафовали за нарушения в матче 18-го тура РПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|42
|2
|Локомотив Москва
|18
|34
|3
|Краснодар
|18
|34
|4
|ЦСКА Москва
|18
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Арсенал Тула
|18
|22
|8
|Уфа
|18
|22
|9
|Спартак Москва
|18
|22
|10
|Урал
|18
|21
|11
|Ахмат
|18
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|18
|18
|16
|Сочи
|17
|14