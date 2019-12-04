Дзюба в инстаграме опубликовал свою фотографию в хоккейной форме и с клюшкой

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме опубликовал фотографию в хоккейной форме и с клюшкой. Таким образом он анонсировал матчи на "Газпром Арене".

"15 и 19 декабря "Русская классика! Хоккей! Газпром Арена!" - написал футболист в Instagram.

Ранее стало известно, что "Зенит" и "Спартак" серьезно оштрафовали за нарушения в матче 18-го тура РПЛ.

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