Дзюба в инстаграме показал, как играет с детьми

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Дзюба в инстаграме показал, как играет с детьми

Форвард "Зенита" и сборной России Артём Дзюба в инстаграме показал, как проводит время на карантине.

31-летний футболист опубликовал видео в соцсети, на котором он с детьми устроили в одной из комнат военный лагерь с игрушечным оружием. Пост форвард подписал: "Мы вооружены и очень опасны".

Напомним, из-за пандемии коронавируса в России введен режим самоизоляции. Розыгрыш РПЛ приостановлен до неопределенного времени.

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