Дзюба: "В моих планах - забить 200 голов"
Форвард "Зенита" Артем Дзюба поблагодарил одноклубников за бомбардирскую статистику.
"Знаю, что я забил 190 голов в карьере. Далеко не забегаю, пока план - 200 голов. Это будет круто. Как сейчас помню, сотый я забил в Перми. Четвертое место - есть, к чему стремиться. Огромная благодарность моим партнерам. Люблю очень многих из них, остальных - уважаю", - заявил Дзюба.
После 18 туров "Зенит" лидирует в РПЛ. Дзюба с 10 голами лидирует в бомбардирской гонке.
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