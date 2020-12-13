Дзюба: "В моих планах - забить 200 голов"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба поблагодарил одноклубников за бомбардирскую статистику.

"Знаю, что я забил 190 голов в карьере. Далеко не забегаю, пока план - 200 голов. Это будет круто. Как сейчас помню, сотый я забил в Перми. Четвертое место - есть, к чему стремиться. Огромная благодарность моим партнерам. Люблю очень многих из них, остальных - уважаю", - заявил Дзюба.

После 18 туров "Зенит" лидирует в РПЛ. Дзюба с 10 голами лидирует в бомбардирской гонке.

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