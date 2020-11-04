Дзюба: "В России большая проблема с культурой боления"
Форвард "Зенита" Артем Дзюба высказался о том, что российские болельщики злорадствуют над поражениями питерского клуба.
"Люди более двух лет ждали этого момента. Очень много ненавистников, которым не нравится, что у нас так много побед. В последний год мы выиграли всe. Мне нечего добавить, это очень странная черта, когда люди принижают свои клубы.
У нас, к сожалению, большая проблема с культурой боления. Мы не умеем переживать за своих, радуемся поражениям. Любой адекватный человек поддерживает российский клуб в еврокубках. А с остальными людьми, мне кажется, что-то не так", - заявил Дзюба.
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