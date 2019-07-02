Дзюба в шутку пригрозил Гильерме перед Суперкубком России
Нападающий "Зенита" Артeм Дзюба обратился к голкиперу "Локомотива" Гильерме перед матчем за Суперкубок России между петербургским и московским клубами.
"Скоро у нас матч за Суперкубок на новом стадионе "Динамо". Приглашаю всех 6 июля, там я еще не забивал (на "ВТБ Арене"). Маринато Гильерме, готовься, я уже иду за тобой", – сказал Дзюба в сторис своего Instagram.
Матч "Зенит" – "Локомотив" состоится 6 июля. Начало встречи в 19:00 мск.
В минувшем сезоне "Зенит" победил "Локомотив" со счетом 5:3 на своем поле. В Москве команды сыграли вничью 1:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20