Дзюба в шутку пригрозил Гильерме перед Суперкубком России



Нападающий "Зенита" Артeм Дзюба обратился к голкиперу "Локомотива" Гильерме перед матчем за Суперкубок России между петербургским и московским клубами.

"Скоро у нас матч за Суперкубок на новом стадионе "Динамо". Приглашаю всех 6 июля, там я еще не забивал (на "ВТБ Арене"). Маринато Гильерме, готовься, я уже иду за тобой", – сказал Дзюба в сторис своего Instagram.

Матч "Зенит" – "Локомотив" состоится 6 июля. Начало встречи в 19:00 мск.

В минувшем сезоне "Зенит" победил "Локомотив" со счетом 5:3 на своем поле. В Москве команды сыграли вничью 1:1.

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