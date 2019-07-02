Дзюба в шутку пригрозил Гильерме перед Суперкубком России

1 Теги артём дзюбазенит санкт-петербурглокомотив москвамаринато гильерме

Дзюба в шутку пригрозил Гильерме перед Суперкубком России
Нападающий "Зенита" Артeм Дзюба обратился к голкиперу "Локомотива" Гильерме перед матчем за Суперкубок России между петербургским и московским клубами.

"Скоро у нас матч за Суперкубок на новом стадионе "Динамо". Приглашаю всех 6 июля, там я еще не забивал (на "ВТБ Арене"). Маринато Гильерме, готовься, я уже иду за тобой", – сказал Дзюба в сторис своего Instagram.

Матч "Зенит" – "Локомотив" состоится 6 июля. Начало встречи в 19:00 мск.

В минувшем сезоне "Зенит" победил "Локомотив" со счетом 5:3 на своем поле. В Москве команды сыграли вничью 1:1.

Не пропустите: Два игрока "Зенита" перешли в "Сочи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Зазвездился карманник.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе - лучший молодой игрок мира, в топ-10 два игрока "Реала"

Мбаппе - лучший молодой игрок мира, в топ-10 два игрока "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов