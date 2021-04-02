Дзюба: "В "Спартаке" меня просили не качать мышцы"

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Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба поделился воспоминаниями о периоде выступления за "Спартак". Тогда, по признанию футболиста, он очень много времени проводил в тренажерном зале и его отговаривали от чрезмерного накачивания мышц.

"Я тогда был высоким, но очень худым. После попадания в основной состав, сразу начал качаться. В какой-то период подкачался очень сильно. В "Спартаке" был массажист Сережа Семакин — он сейчас работает в "Локомотиве". И он мне вовремя подсказал: "Артем, прекрати качаться". Я спрашиваю: "В смысле?". Он ответил: "В футболе тебе это не надо".

Сейчас мы видим пример Фернандо Торреса, который слишком закачался и закончил с футболом. В футболе ты должен быть пластичным. А когда ты очень крепкий, тебе тяжело", - заявил Дзюба в ролике в оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.