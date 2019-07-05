Дзюба: "В "Спартаке" перед каждой игрой мне слегка угрожали"

2 Теги зенит санкт-петербургспартак москваартём дзюба

Дзюба: "В "Спартаке" перед каждой игрой мне слегка угрожали"

Капитан сборной России Артём Дзюба поделился воспоминаниями о своих выступлениях за московский "Спартак".

"Сейчас все вспоминают, как я играл из глубины в "Спартаке". Но там было не совсем так, как сейчас. В "Спартаке" у меня была больше позиция обороняющегося: играл персонально по опорнику, был зажат в узких рамках. Бегал как лошадь, а толку, мне кажется, было немного - в креативе почти не участвовал.

В "Спартаке" я вообще был в подвешенном состоянии. Перед каждой игрой мне слегка угрожали: если где-то не добежишь, тебе хана. В "Зените" я чувствовал доверие, понимал, что в каких-то моментах мне нужно будет вообще вести игру", - сказал 30-летний форвард.

Дзюба является воспитанником "Спартака", за основную команду "красно-белых" выступал с 2006 по 2015 год с перерывами на аренды в "Ростове" и "Томи".

В "Зенит" нападающий перешёл летом 2015-го на правах свободного агента. В составе "сине-бело-голубых" он впервые в карьере выиграл РПЛ.

Не пропустите: Дзюба высказался о новой форме "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Переса и лысого шарлатана на мыло!
Переса и лысого шарлатана на мыло!

Жду не дождусь, пока этот дешёвый клоун обделается, и его будут пинать все кому не лень )))))))

Ответить
jugulator
Пьянь

"Особенно Быстров, который постоянно требовал у меня какие-то деньги", - добавил Дзюба.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" поборется за форварда "Реала" Кристо

"Зенит" поборется за форварда "Реала" Кристо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов