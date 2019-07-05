Дзюба: "В "Спартаке" перед каждой игрой мне слегка угрожали"

Капитан сборной России Артём Дзюба поделился воспоминаниями о своих выступлениях за московский "Спартак".

"Сейчас все вспоминают, как я играл из глубины в "Спартаке". Но там было не совсем так, как сейчас. В "Спартаке" у меня была больше позиция обороняющегося: играл персонально по опорнику, был зажат в узких рамках. Бегал как лошадь, а толку, мне кажется, было немного - в креативе почти не участвовал.

В "Спартаке" я вообще был в подвешенном состоянии. Перед каждой игрой мне слегка угрожали: если где-то не добежишь, тебе хана. В "Зените" я чувствовал доверие, понимал, что в каких-то моментах мне нужно будет вообще вести игру", - сказал 30-летний форвард.

Дзюба является воспитанником "Спартака", за основную команду "красно-белых" выступал с 2006 по 2015 год с перерывами на аренды в "Ростове" и "Томи".

В "Зенит" нападающий перешёл летом 2015-го на правах свободного агента. В составе "сине-бело-голубых" он впервые в карьере выиграл РПЛ.

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