Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Краснодаром", но без капитанской повязки
Тренерские штабы "Зенита" и "Краснодара" огласили стартовый состав на матч 14-го тура РПЛ.
Отметим, в список попал форвард Артем Дзюба. Клуб решил выпустить игрока с первых минут несмотря на скандальное видео интимного характера с футболистом.
Капитаном "Зенита" в этой встрече будет Деян Ловрен.
"Зенит": Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Дзюба.
"Краснодар": Сафонов, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Классон, Олссон, Кайо, Сулейманов, Берг.
Встреча состоится в Петербурге и начнется - в 19:00 (мск).
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