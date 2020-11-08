Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Краснодаром", но без капитанской повязки

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Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Краснодаром", но без капитанской повязки

Тренерские штабы "Зенита" и "Краснодара" огласили стартовый состав на матч 14-го тура РПЛ.

Отметим, в список попал форвард Артем Дзюба. Клуб решил выпустить игрока с первых минут несмотря на скандальное видео интимного характера с футболистом.

Капитаном "Зенита" в этой встрече будет Деян Ловрен.

"Зенит": Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Дзюба.

"Краснодар": Сафонов, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Классон, Олссон, Кайо, Сулейманов, Берг.

Встреча состоится в Петербурге и начнется - в 19:00 (мск).

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