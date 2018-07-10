Дзюба: "В Туле я обрел второе дыхание"

Нападающий сборной России Артем Дзюба считает, что тульский "Арсенал" помог ему вернуться в сборную России.

Напомним, что форвард провел в клубе вторую половину прошлого сезона.

"Безумно благодарен Миодрагу Божовичу за то, что он всегда верил в меня и чувствовал меня как футболиста. Огромное спасибо президенту клуба Гураму Захаровичу Аджоеву, который сыграл очень важную роль в моём переходе в зимнее трансферное окно и во многом благодаря которому моя аренда в "Арсенал" состоялась. В тот момент, когда многие отвернулись от меня и подумали, что я закончился как игрок, этот человек сделал всё, чтобы я оказался в Туле. Поэтому моё возвращение в сборную и выступление на чемпионате мира - это, конечно, и его заслуга.

В Туле обрел второе дыхание и именно игра за "Арсенал" позволила мне в итоге поучаствовать в таком замечательном и историческом приключении, как Чемпионат Мира", - сказал он.

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