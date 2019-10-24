Дзюба входит в топ-3 в Европе по системе "гол+пас" в нынешнем сезоне

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Дзюба входит в топ-3 в Европе по системе "гол+пас" в нынешнем сезоне
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба занимает третье место в Европе по системе "гол+пас" в нынешнем сезоне.

На счету 31-летнего российского форварда девять голов и 10 результативных передач в 17 проведенных матчах.

Список лидеров Европы по системе "гол+пас" в нынешнем сезоне выглядит так:

1. Эрлинг Холанд ("Ред Булл Зальцбург") - 25 (20 голов + 5 результативных передач)

2. Дониелл Мален (ПСВ) - 23 (16+7)

3. Артем Дзюба ("Зенит") - 19 (9+10)

3. Майкл Линдл ("Вольфсбергер") - 19 (5+14)

3. Кристоф Монщейн ("Аустрия") - 19 (17+2)

3. Альфредо Морелос ("Рейнджерс") - 19 (14+5)

3. Душан Тадич ("Аякс") - 19 (9+10)

3. Шон Вайсманн ("Вольфсбергер") - 19 (12+7)

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