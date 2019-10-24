Дзюба входит в топ-3 в Европе по системе "гол+пас" в нынешнем сезоне
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба занимает третье место в Европе по системе "гол+пас" в нынешнем сезоне.
На счету 31-летнего российского форварда девять голов и 10 результативных передач в 17 проведенных матчах.
Список лидеров Европы по системе "гол+пас" в нынешнем сезоне выглядит так:
1. Эрлинг Холанд ("Ред Булл Зальцбург") - 25 (20 голов + 5 результативных передач)
2. Дониелл Мален (ПСВ) - 23 (16+7)
3. Артем Дзюба ("Зенит") - 19 (9+10)
3. Майкл Линдл ("Вольфсбергер") - 19 (5+14)
3. Кристоф Монщейн ("Аустрия") - 19 (17+2)
3. Альфредо Морелос ("Рейнджерс") - 19 (14+5)
3. Душан Тадич ("Аякс") - 19 (9+10)
3. Шон Вайсманн ("Вольфсбергер") - 19 (12+7)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|13
|29
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|3
|Краснодар
|13
|27
|4
|Ростов
|13
|26
|5
|ЦСКА Москва
|13
|26
|6
|Урал
|13
|17
|7
|Крылья Советов
|13
|17
|8
|Уфа
|13
|16
|9
|Арсенал Тула
|13
|15
|10
|Рубин
|13
|15
|11
|Спартак Москва
|13
|15
|12
|Оренбург
|13
|14
|13
|Сочи
|13
|13
|14
|Ахмат
|13
|12
|15
|Динамо Москва
|13
|11
|16
|Тамбов
|13
|8